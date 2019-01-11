Видео: футболисты "Спартака" сдают йо-йо тест. Кто самый выносливый?

Официальный Твиттер "Спартака" опубликовал видео с тренировки красно-белых, которые сдают йо-йо тест по физподготовке. Московская команда проводит первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Напомним, что сбор продлится до 16 января. Команда проведет один товарищеский матч. Затем "Спартак" вернется в Москву, а 19 января отправится в Катар.
– Кто из ребят показал лучший результат? – подписал видео "Спартак".
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😏 После просмотра этого видео вы наверняка спросите, что делают футболисты.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 января 2019 г.
🏃🏻♂️ Всё просто, спартаковцы сдают "йо-йо"-тест. Кто из ребят показал лучший результат?
📝 Пишите свои варианты, а ответ вы узнаете совсем скоро.#Спартак #КрасноБелыеСборы #Spartak pic.twitter.com/L170GKoJNO
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