Видео аварии элитной иномарки Смолова

В сети появилось видео ДТП, участником которого стал нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов. В ночь на 1 августа в Краснодаре произошла авария с участием машины девушки форварда – BMW M5 First Edition (стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей).

В окружении Смолова утверждают, что самого футболиста не было за рулем элитной иномарки – "он дал ее покататься".

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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Черное лето Смолова. Он попал в ДТП //

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей. Что об этом известно