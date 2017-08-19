Вице-президент: "Урал" будет играть на победу с ЦСКА, на стадионе будет аншлаг"

Вице-президент "Урала" Александр Левин отметил, что команда настраивается на победу в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА. Он также добавил, что екатеринбуржцам не хватает побед на старте премьер-лиги.

"Урал" после 6 туров занимает 10-е место в турнирной таблице, одержав одну победу и пять раз сыграв вничью.

– Это штамп, но мы всегда настраиваемся на победу, это действительно так. Сегодня день города, на стадионе будет аншлаг, – приводит ТАСС слова Левина. - Будем стараться играть на победу, хотя понимаем, что ЦСКА – очень серьезный коллектив. Тренер армейцев Виктор Гончаренко работал у нас, хорошо знает многих наших игроков, поэтому будет непросто.

Старт удачный, мы не проиграли ни одного матча, хотя побед не хватает. К сожалению, у нас украли победу в Краснодаре, когда на четвертой добавленной минуте в наши ворота поставили пенальти, которого не было, и судейский комитет этот признал. Есть определенная нехватка очков.

Встреча "Урал" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.