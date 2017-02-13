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Вице-президент "Терека" уверен, что не стоит переименовывать клуб в "Ахмат"

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Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов выразил мнение, что клуб не стоит переименовывать в "Ахмат". Ранее сообщалось, что болельщики грозненцев собирают подписи под предложением об изменении названия команды.

– Я не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что "Терек" и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать, – приводит ТАСС слова Алханова. – Везде у нас звучит, что Ахмат ушел непобежденным, а если завтра футбольный клуб "Ахмат" будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской республики.

Если меня будут спрашивать, я буду согласен только с этим мнением. Плюс в мире нет команд, которые не проигрывают, а клуб, который называется "Ахмат", должен быть достоин этого имени. Поэтому я сохранил бы название "Терек", ведь это клуб, который и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова.

Президент "Терека": "Мы обязаны рассмотреть обращение болельщиков о переименовании клуба"//
Рамзан Кадыров: "Решение о переименовании "Терека" остается за советом директоров клуба"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4017745

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