Вице-президент "Терека": "Переносить сборы? А где мы будем застрахованы, что ничего не случится?"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов прокомментировал возможность отмены или переноса грозненским клубом межсезонных сборов в Турции. Напомним, 11 из 16 команд собираются по меньшей мере один сбор провести в Турции, где в понедельник был застрелен посол России Андрей Карлов. "Терек" должен провести сборы в Турции с 15 по 27 января и с 30 января по 10 февраля.

– "Еще об этом не говорили. Но не думаю, что придется переносить сборы. Вы же видите, сегодня везде совершаются теракты. И в Германии, и в Бельгии, и во Франции. Если и переносить, то куда? Где мы будем застрахованы, что ничего не будет? Если каких-то указаний сверху не будет, то никуда не перенесем сборы. Но время покажет, что делать. 12 января собираемся, там и решим. Посмотрим, что будет на тот момент. В этом мире каждый день что-то меняется. (Ярослав СУСОВ)