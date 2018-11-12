Вице-президент "Спартака" ответил на вопрос о будущем Романа Еременко

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов на пресс-конференции, посвященной презентации Олега Кононова в качестве главного тренера команды рассказал о перспективах полузащитника Романа Еременко. Футболист, отбывший двухлетнюю дисквалификацию, дебютировал в составе красно-белых в матче с "Енисеем" 7 октября еще при бывшем тренере Массимо Каррере. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона, но может быть расторгнут по окончании первой части чемпионата.

– Каковы перспективы Романа Еременко?

– До зимней паузы клуб может решить вопросы по условиям его контракта. (Вячеслав Короткин)