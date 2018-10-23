Вице-президент "Спартака" о возвращении Глушакова и Ещенко: "Они оживят игру"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов в своем телеграм-канале написал, что рад возвращению в строй футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Он также отметил, что оба полетят вместе с командой на матч третьего тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс".

18 сентября Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом Массимо Каррерой, который вчера был освобожден от должности главного тренера "Спартака".

– Все мысли сейчас – о предстоящем матче против "Рейнджерс". Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече. Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру. Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского "Рубина" и киевского "Динамо". Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде, - написал Измайлов.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

И.о. главного тренера красно-белых назначен испанец Рауль Рианчо.

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