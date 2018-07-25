Вице-президент "Монако" - о переходе Головина: "Смущало, что Аршавин и другие россияне не задержались в Европе"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что при покупке у ЦСКА полузащитника Александра Головина были опасения в связи с не самым удачным опытом выступления россиян за границей. По данным "СЭ", Головин подпишет пятилетний контракт с "Монако".

- Когда решили подписать Головина, не держали в голове примеры Аршавина, Жиркова, Павлюченко, Билялетдинова, которые не смогли долго поиграть в Европе?

- Нас это действительно смущало. Очень долго думали над этим, обсуждали. Но та информация, которая у меня есть об Александре, дает серьезную надежду, что у Головина получится в нашей команде. Нам, в "Монако", всем хочется показать отличный пример адаптации и роста российского игрока в европейском футболе и переходе его на топовый уровень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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