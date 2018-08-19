14:55 | Футбол — РПЛ

Вице-президент "Карпат": "Я готов продавать игроков в Россию"


Вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук сказал, что готов продавать игроков в Россию, если российские клубы предложат подходящие условия.

- Вот смотрите - они (россияне - прим. "СЭ") платят хорошие деньги, а мы на них открываем спортивный манеж, где занимается много украинских детей, - цитирует вице-президента Tribuna.com. - Разве это плохо? Поэтому да, я продам игрока в Россию. Но надо смотреть на условия.

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Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/football_lemderg/1967592.html?sl=1

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