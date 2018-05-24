Вице-президент "Гремиу": "Возвращение Педро Роши из "Спартака" - слухи"

Вице-президент "Гремиу" Дуда Кроефф отметил, что информация о возвращении полузащитника "Спартака" Педро Роши всего лишь слухи. 23-летний бразилец выступал за "Гремиу" с 2015 по 2017 год. Летом 2017 года Роша перешел в "Спартак", подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

– Это всего лишь слухи из интернета, – цитирует Кроеффа torcedores.com. – Хотя не думаю, что это невозможно. Насколько я знаю, он не играет в России. Возможно, он даже захочет вернуться, если будет уверен в этом. Но этого не произошло. Поэтому это все слухи.