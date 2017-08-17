Вице-президент "Флуминенсе": "ЦСКА? Мы не получали предложений по Венделу"

Вице-президент "Флуминенсе" Фернанду Вейга отметил, что в это межсезонье команду могут покинуть несколько игроков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Вендел может перейти в ЦСКА.

- Бюджет клуба должен быть поднят, но это может произойти только тогда, когда вы получаете хорошее предложение для клуба и футболиста, - цитирует Globo Вейгу. - В настоящее время есть несколько запросов на игроков, но пока никакой конкретики.

Официального предложения по Венделу мы пока не получали. Некоторое время назад было предложение от "Порту", но мы от него отказались. Приобретение новых игроков сейчас не имеет отношения к возможной продаже Вендела.

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