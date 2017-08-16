Вице-президент "Арарата" сообщил, что Григорян уже сегодня может подписать контракт с клубом

Вице-президент "Арарата" по информационной политике Андраник Керопян сообщил о том, что переговоры о подписании контракта с тренером Александром Григоряном находятся на завершающей стадии. По его словам, соглашение может быть подписано уже сегодня.

- "Арарат" близок к подписанию контракта с Григоряном, - приводит ТАСС слова Керопяна. - Не исключено, что соглашение будет заключено уже в среду.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Григорян побывал в офисе "Арарата". Напомним, что с января специалист возглавлял "Анжи". Он подал в отставку после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России.