11:12 | Футбол — РФПЛ

Вице-президент "Арарата" сообщил, что Григорян уже сегодня может подписать контракт с клубом

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Вице-президент "Арарата" по информационной политике Андраник Керопян сообщил о том, что переговоры о подписании контракта с тренером Александром Григоряном находятся на завершающей стадии. По его словам, соглашение может быть подписано уже сегодня.

- "Арарат" близок к подписанию контракта с Григоряном, - приводит ТАСС слова Керопяна. - Не исключено, что соглашение будет заключено уже в среду.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Григорян побывал в офисе "Арарата". Напомним, что с января специалист возглавлял "Анжи". Он подал в отставку после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4484833

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Sobakin94

Ему только персиками на рынке торговать! Клуб "Арарат" ни на что не рассчитывает в этой жизни?

11:22

Felix BARSA

Значит еще послушаем шуточки этого клоуна!

11:17