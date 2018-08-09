Вице-президент "Анжи": "Уверен, команда даст бой "Спартаку"

Вице-президент "Анжи" Зайдин Джамбулатов отметил, что руковдство клуба надеется дать бой "Спартаку", несмотря на финансовые проблемы. Игра состоится в рамках 3-го тура чемпионата России 11 августа.

– Сейчас руководство клуба усиленно ищет средства для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности клуба, – приводят "Известия" слова Джамбулатова. – Не все пока получается в этом направлении, но работа ведется. "Анжи" – частный клуб, и не всегда есть возможность находить источники финансирования. При этом организация живет по средствам, старается больше доверять собственным воспитанникам, сделала ставку на местного специалиста Магомеда Адиева. То, что нам удалось выиграть в Екатеринбурге, на этом этапе уже является успехом. Уверен, будущее команды небезнадежно. И "Спартаку" "Анжи" даст бой.