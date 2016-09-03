Вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Строительство метро не повлияет на надежность арены на Крестовском"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метро никак не отразится на надежности нового стадиона на Крестовском острове.

– Никак, все будет хорошо, – приводит ТАСС слова Албина. – Не знаю кто придумывает эти слухи. У нас регулярно проводятся штабы по строительству и стадиона, и метро. Стадиону тоннель никак не повредит.

Ранее министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что ситуация со строительством стадиона в Санкт-Петербурге кардинально изменилась и находится под полным контролем. В конце июля администрация города, которая является заказчиком строительства стадиона, передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 миллиарда рублей, которые не смог объяснить генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб".

В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 миллиарда до возможных 43,8 миллиарда рублей.