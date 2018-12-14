Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что придумал историю про бакланов на арене Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что выдумал историю про то, что одной из причин протечки крыши стадиона "Зенита" "Санкт-Петербург" стали бакланы. Он добавил, что сделал это с целью отвлечь внимание и переключить городскую повестку дня.

– Мне позвонил Кибитов, пресс-секретарь губернатора, что надо переключить городскую повестку, болельщики "Зенита" готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении, – приводит "Фонтанка" слова Албина.

А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом.

Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

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