Вице-губернатор Ростовской области: "Покупка акций "Ростова" укрепит финансовое состояние клуба"

Руководство Ростовской области считает, что "Ростов" может стать более независимым в финансовом плане при продаже пакета акций. Ранее появлялась информация, что правительство области проведет аукцион на продажу акций клуба, который состоится 14 декабря.

– На протяжении длительного времени есть пожелание болельщиков футбольного клуба, которое заключается в том, что футбол – это задача для бизнес-сообщества, – цитирует вице-губернатора Ростовской области Игоря Гуськова ТАСС. – И управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых. Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом.

В текущем сезоне "Ростов" занимает четвертое место в чемпионате России после 14 матчей с 23 очками.