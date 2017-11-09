Вход на матч "Уфа" - "Урал" будет свободным, болельщиков угостят чаем и кашей

Вход на матч 17-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Уралом" будет свободным, сообщает официальный сайт уфимцев. Болельщиков также угостят бесплатным чаем и кашей. Таким образом руководство "Уфы" решило отблагодарить своих фанатов.

– Дорогие болельщики, "Уфа" благодарит вас за громогласную поддержку нашей команды в каждом матче и в качестве признательности объявляет вход на матч "Уфа" – "Урал" – свободным! Большой футбол, живые эмоции, а также насыщенная предматчевая программа – техника фристайла, яркий аквагрим и активные игры для самых юных болельщиков. Угостим горячим чаем и кашей! – говорится в сообщении на сайте "Уфы".

Матч "Уфа" – "Урал" состоится в воскресенье, 19 ноября. Начало – в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.