Вход на матч "Рубин" - "Уфа" будет бесплатным

Министр спорт Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о тестовом матче "Рубин" – "Уфа" в 29-м туре чемпионата России, который пройдет на "Казань Арене" 7 мая. Как отметил министр, билеты на игру будут бесплатными.

– Так получилось, что это последний матч сезона. Принципиальный матч. На нем мы будем тестировать сервисы, которые будут задействованы на ЧМ-2018. Цель – проверить готовность города и стадиона, – цитирует Леонова "Бизнес Онлайн". – Мы хотим протестировать службы стадиона: волонтеры, стюарды, сотрудники безопасности, сервиса и питания. Все, как будет работать на чемпионате мира. Проверим и транспортную систему.

Нам очень важно, чтобы стадион был заполнен, мы планируем заполнить на 50 процентов. Вместе с "Рубином" мы приняли решение проведения матча с бесплатными билетами. Любой желающий может бесплатно его посетить, помочь нам протестировать все службы и поддержать команду.

Надеемся на шикарную погоду и хороший футбол. Стадион сейчас готов не только к матчу, но и к чемпионату мира. Газон просто отличный.