Вход на матч между "Рубином" и ЦСКА по паспортам болельщиков будет бесплатным

Министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов сообщил, что вход на стадион "Казань–Арена" 17 мая на матч 29-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. Стадион "Казань-Арена" примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.

– Доступ на данный матч будет бесплатным для лиц, оформивших паспорт болельщика (FAN-ID), – цитирует ТАСС Шайхутдинова. – При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч.