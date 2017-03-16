Вход на матч "Анжи" - "Оренбург" будет свободным

Вход на игру 20-го тура чемпионата России "Анжи" – "Оренбург" будет бесплатным, информирует пресс-служба махачкалинцев. Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах "Анжи Арены" и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов "Diamond" и "Gold").

Встреча состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.