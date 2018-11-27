Ветераны "Зенита" встретились с командой

Ветераны "Зенита" посетили тренировочную базу клуба и пообщались с командой, сообщает официальный сайт петербуржцев. Анатолий Зинченко, Владимир Голубев, Владимир Копин, Вадим Храповицкий, Василий Данилов, Герман Зонин, Михаил Лохов и Вячеслав Мельников начали осмотр базы с посещения пресс-центра, где встретились с руководством и сотрудниками базы.

После этого они протестировали современные тренажеры и познакомились с системой подготовки и реабилитации футболистов.

Главным событием дня стала встреча бывших игроков и тренеров с основным составом сине-бело-голубых. Ветераны пожелали удачи команде и поздравили с промежуточным успехом в РПЛ. На память о встрече команда вручила подарки ветеранам и сделала совместную фотографию.

- Я объездил полмира, но таких футбольных баз и такого оборудования нигде не видел. Это просто удивительно, - сказал Герман Зонин.