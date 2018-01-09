Ветераны "Спартака" почтили память Игоря Нетто

Ветераны "Спартака" и родные и близкие бывшего капитана клуба Игоря Нетто сегодня посетили могилу легендарного футболиста на Ваганьковском кладбище. Сегодня Нетто исполнилось бы 88 лет.
В составе "Спартака" хавбек выступал в течение 18 сезонов – с 1949 по 1966 год – что является клубным рекордом. На протяжении десяти лет он был капитаном команды. Со "Спартаком "он выиграл пять чемпионатов и три Кубка СССР. Всего за "Спартак" он провел 404 матча, забил 40 мячей.
В сборной СССР Нетто стал первым, кто отыграл 50 матчей, был капитаном на победных для команды Олимпиаде-1956 и Кубке Европы-1960.
После завершения карьеры Нетто работал тренером в СДЮШОР "Спартак", входил в тренерский штаб клуба. Скончался спортсмен 30 марта 1999 года.
Сегодня ветераны московского "Спартака", родственники, люди, близко знавшие Игоря Александровича Нетто, а также простые болельщики красно-белых возложили цветы к его могиле на Ваганьковском кладбище и почтили память великого капитана нашей команды.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2018 г.
▶️https://t.co/TQbV537hLt pic.twitter.com/z5XVVjcXO1
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-09-spartakovtsy_pochtili_pamyat_igorya_netto/