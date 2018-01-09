Ветераны "Спартака" почтили память Игоря Нетто

Ветераны "Спартака" и родные и близкие бывшего капитана клуба Игоря Нетто​ сегодня посетили могилу легендарного футболиста на Ваганьковском кладбище. Сегодня Нетто исполнилось бы 88 лет.

В составе "Спартака" хавбек выступал в течение 18 сезонов – с 1949 по 1966 год – что является клубным рекордом. На протяжении десяти лет он был капитаном команды. Со "Спартаком "он выиграл пять чемпионатов и три Кубка СССР. Всего за "Спартак" он провел 404 матча, забил 40 мячей.

В сборной СССР Нетто стал первым, кто отыграл 50 матчей, был капитаном на победных для команды Олимпиаде-1956 и Кубке Европы-1960.

После завершения карьеры Нетто работал тренером в СДЮШОР "Спартак", входил в тренерский штаб клуба. Скончался спортсмен 30 марта 1999 года.