Ветераны "Спартака" и воспитанники академии почтили память Федора Черенкова

Ветераны "Спартака", сотрудники клуба, воспитанники и тренеры академии почтили память легендарного футболиста красно-белых Федора Черенкова. Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года.



– Равняйтесь на Федора, ребята, – сказал, обратившись к юным спартаковцам, генеральный директор клуба Сергей Родионов. – Пусть его честность, доброта и порядочность будут для вас ориентирами. Как и то, каким великим футболистом он был. Помним, любим и чтим.

– Федор отдавал всего себя в каждой игре. Память о нем живет и будет жить в сердцах не только тех, кто знал его лично, но и в сердцах обожавших его болельщиков, – сказал ветеран "Спартака" Сергей Шавло.

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