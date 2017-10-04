Ветераны "Спартака" и воспитанники академии почтили память Федора Черенкова

Ветераны "Спартака", сотрудники клуба, воспитанники и тренеры академии почтили память легендарного футболиста красно-белых Федора Черенкова. Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года.
– Равняйтесь на Федора, ребята, – сказал, обратившись к юным спартаковцам, генеральный директор клуба Сергей Родионов. – Пусть его честность, доброта и порядочность будут для вас ориентирами. Как и то, каким великим футболистом он был. Помним, любим и чтим.
– Федор отдавал всего себя в каждой игре. Память о нем живет и будет жить в сердцах не только тех, кто знал его лично, но и в сердцах обожавших его болельщиков, – сказал ветеран "Спартака" Сергей Шавло.
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http://www.spartak.com/news/2017-10-04-veterany_spartaka_i_vospitanniki_akademii_pochtili_pamyat_cherenkova/