Ветераны "Крыльев Советов" и сборной России проведут товарищеский матч в честь 75-летия клуба, сообщает официальный сайт самарцев. Игра состоится 1 октября на запасном поле "Металлурга" после игры чемпионата России между "Крыльями" и "Анжи".

За сборную России сыграют ветераны футбола и мини-футбола: Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Сергей Горлукович, Олег Корнаухов, Александр Панов, Букиевский Владимир, Валерий Новиков, Дмитрий Хлестов, Эрик Яхимович, Аркадий Белый, Александр Березников, Альберт Осколков, Эрик Маркаров.

В составе "Крыльев" на поле должны появиться Виктор Гаус, Андрей Резанцев, Динар Шарипов, Василий Мазур, Владимир Миридонов, Александр Никулин, Вячеслав Попов, Рустям Фахрутдинов, Сергей Шмонин, Юрий Штыров, Николай Щукин, Виктор Япрынцев, Раиф Сибгатуллин, Александр Иванушкин, Олег Гордеев.