Ветераны "Динамо" и ЦСКА провели матч в память о Валерии Маслове

Ветераны "Динамо" и ЦСКА приняли участие в матче памяти Валерия Маслова. Игра состоялась в Раменском на стадионе "Сатурн".

За "Динамо" на поле выходили Андрей Сметанин, Алексей Прудников, Эрик Яхимовичк, Юрий Ментюков, Валерий Матюнин, Сергей Подпалый, Александр Кульчий, Евгений Милешкин, Евгений Смертин, Алексей Смертин, Владимир Долбоносов, Сергей Гришин, Константин Головской, Андрей Новгородов, Александр Смирнов, Сергей Некрасов, Ринат Атаулин.

А в составе ЦСКА играли Олег Корнаухов, Дмитрий Кузнецов, Денис Машкарин, Максим Боков, Евгений Варламов, Александр Гришин, Элвер Рахимич, Дмитрий Карсаков, Ролан Гусев и другие.

Матч завершился вничью со счетом 3:3. По дублю сделали Головской и Гусев, еше по голу записали на свой счет Атаулин и Гришин.

Валерий Маслов защищал цвета "Динамо" 1961 по 1971 год, выиграл чемпионат и два Кубка СССР. Помимо футбола, он также занимался хоккеем с мячом, где добился более серьезных успехов - десять чемпионатов СССР, три Кубка чемпионов и восемь чемпионатов мира.