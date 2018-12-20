Ветеран "Зенита" Герман Зонин называет Дзюбу боцманом

Ветеран и бывший защитник "Зенита" Герман Зонин назвал нападающего питерской команды Артема Дзюбу боцманом за его фирменное празднование голов с воинским приветствием, говорится в новом видео на Youtube-канале сине-бело-голубых.
Бывшие футболисты "Зенита" посетили тренировочный комплекс команды. Зонин успел пообщаться с Дзюбой в раздевалке.
– Где великий Дзюба? Здравствуй, красавец – сказал Зонин, когда зашел в помещение.
– Мы не великие, – ответил Дзюба.
– Как это? Я тебя зову боцман Дзюба за твой жест, молодец! – сказал Зонин.
30-летний россиянин начал праздновать свои голы на чемпионате мира 2018 года.
Будучи главным тренером "Зари", Зонин побеждал в чемпионате СССР в 1972 году. Является мастером спорта и заслуженным тренером России.
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