Ветеран "Зенита" Герман Зонин называет Дзюбу боцманом

Ветеран и бывший защитник "Зенита" Герман Зонин назвал нападающего питерской команды Артема Дзюбу​ боцманом за его фирменное празднование голов с воинским приветствием, говорится в новом видео на Youtube-канале сине-бело-голубых.

Бывшие футболисты "Зенита" посетили тренировочный комплекс команды. Зонин успел пообщаться с Дзюбой в раздевалке.

– Где великий Дзюба? Здравствуй, красавец – сказал Зонин, когда зашел в помещение.

– Мы не великие, – ответил Дзюба.

– Как это? Я тебя зову боцман Дзюба за твой жест, молодец! – сказал Зонин.

30-летний россиянин начал праздновать свои голы на чемпионате мира 2018 года.

Будучи главным тренером "Зари", Зонин побеждал в чемпионате СССР в 1972 году. Является мастером спорта и заслуженным тренером России.