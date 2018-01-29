"Вест Хэм" хочет арендовать Смолова. Уедет ли "русский Бекхэм"?

"Вест Хэм" начал переговоры по поводу трансфера нападающего "Краснодара" Федора Смолова, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство "молотобойцев" планирует арендовать 27-летнего игрока, но краснодарцы намерены продать форварда за 13,6 миллиона евро.
Издание подчеркивает, что россиянин свободно говорит по-английски, а также называет футболиста "русским Дэвидом Бекхэмом".
По данным "СЭ", информация британских коллег о трансфере Смолова не соответствует действительности.
Напомним, в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах форвард "Краснодара" провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:54
S.U.B.A.
Какой из не Бекхэм?Обалдели что ли?
18:17
LEHAAAAAAAAA
Причём тут Бекхэм? Смолов что мастер стандартов?
17:21
GoaLapagosS
РУССКИЙ БЕКХЭМ УХАХАХАХАХАХАХАХА
17:07
don kot
если он русский Бекхэм,то я армянский Месси
16:48
shpasic
у Смолова тоже жена Виктория была, видимо))
16:44
sportbeer
Вы уже его лет 6 всё куда то отправляете, только он дальше краснодара ни куда уехать не может.
16:27
баламошка
Бугага)) Уедет ли "русский Пеле" Дзюба в Реал - вот что меня интересует)
16:26
SpaMan
С каких пор Федя стал "Бекхем"-ом???
16:10
кузяка
Почему "РУССКИЙ БЕЛХЭМ", патамушта такой же чувак весь в наколках.
16:01
ЗЗ+
"русским Дэвидом Бекхэмом"// Если только в плане медийности - активность в соцсетях, внимание за своим имиджем.
16:01
Serenky25
"РУССКИЙ БЕКХЭМ"????
15:58
alex-ls
в аренду берите с африки своих друзей
15:49
Levbereg
passerby И что общего между Бекхэмом и Смоловым?, похоже англичане и не видели Смолова на поле... 15:42___________________Ну сейчас то похожи? Два мужика и по английски говорят. Что еще нужно)). А если серьезно, то сравнение совсем странное.
15:44
passerby
И что общего между Бекхэмом и Смоловым?, похоже англичане и не видели Смолова на поле...
15:42