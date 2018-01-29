15:25 | Футбол — РФПЛ

"Вест Хэм" хочет арендовать Смолова. Уедет ли "русский Бекхэм"?

Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Вест Хэм" начал переговоры по поводу трансфера нападающего "Краснодара" Федора Смолова, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство "молотобойцев" планирует арендовать 27-летнего игрока, но краснодарцы намерены продать форварда за 13,6 миллиона евро.

Издание подчеркивает, что россиянин свободно говорит по-английски, а также называет футболиста "русским Дэвидом Бекхэмом".

По данным "СЭ", информация британских коллег о трансфере Смолова не соответствует действительности.

Напомним, в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах форвард "Краснодара" провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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frhfxet2itnp

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20:54

S.U.B.A.

Какой из не Бекхэм?Обалдели что ли?

18:17

LEHAAAAAAAAA

Причём тут Бекхэм? Смолов что мастер стандартов?

17:21

GoaLapagosS

РУССКИЙ БЕКХЭМ УХАХАХАХАХАХАХАХА

17:07

don kot

если он русский Бекхэм,то я армянский Месси

16:48

shpasic

у Смолова тоже жена Виктория была, видимо))

16:44

sportbeer

Вы уже его лет 6 всё куда то отправляете, только он дальше краснодара ни куда уехать не может.

16:27

баламошка

Бугага)) Уедет ли "русский Пеле" Дзюба в Реал - вот что меня интересует)

16:26

SpaMan

С каких пор Федя стал "Бекхем"-ом???

16:10

кузяка

Почему "РУССКИЙ БЕЛХЭМ", патамушта такой же чувак весь в наколках.

16:01

ЗЗ+

"русским Дэвидом Бекхэмом"// Если только в плане медийности - активность в соцсетях, внимание за своим имиджем.

16:01

Serenky25

"РУССКИЙ БЕКХЭМ"????

15:58

alex-ls

в аренду берите с африки своих друзей

15:49

Levbereg

passerby И что общего между Бекхэмом и Смоловым?, похоже англичане и не видели Смолова на поле... 15:42___________________Ну сейчас то похожи? Два мужика и по английски говорят. Что еще нужно)). А если серьезно, то сравнение совсем странное.

15:44

passerby

И что общего между Бекхэмом и Смоловым?, похоже англичане и не видели Смолова на поле...

15:42