"Вест Хэм" хочет арендовать Смолова. Уедет ли "русский Бекхэм"?

"Вест Хэм" начал переговоры по поводу трансфера нападающего "Краснодара" Федора Смолова, сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство "молотобойцев" планирует арендовать 27-летнего игрока, но краснодарцы намерены продать форварда за 13,6 миллиона евро.

Издание подчеркивает, что россиянин свободно говорит по-английски, а также называет футболиста "русским Дэвидом Бекхэмом".

По данным "СЭ", информация британских коллег о трансфере Смолова не соответствует действительности.

Напомним, в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах форвард "Краснодара" провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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