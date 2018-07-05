"Верю в вас! Не подведите меня!" Эвра пожелал удачи "Енисею"

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра пожелал удачи "Енисею", для которого сезон-2018/19 станет дебютным в российской премьер-лиге. Обращение 37-летнего игрока, последним клубом которого был "Вест Хэм", опубликовано в Твиттере красноярцев.

"Всем привет! Это Патрис Эвра, – говорится в обращении Эвра. – Я люблю футбол! Я бы хотел пожелать ФК "Енесий" из Красноярска... извините за мой русский акцент, он не идеален! ... удачи! Вперед! Вперед! Вперед! Не расслабляйтесь! Я не забываю! Я люблю эту игру! Вперед "Енисей"! Я верю в вас! Не подведите меня!"