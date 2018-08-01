Версия: машина Смолова разбита в уличной гонке

После публикации в интернете видеозаписи аварии с участием автомобиля форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова пользователи сделали предположение, что причиной ДТП могло стать превышение скорости в уличной гонке. Инцидент произошел в ночь на среду на Ставропольской улице столицы Кубани.

В аварии пострадала машина BMW M5 First Edition – по данным СМИ, этот автомобиль из ограниченной серии стоимостью от 9 миллионов рублей 28-летний игрок купил этой весной. Данные о том, кто находился за рулем, разнятся. По одной из версии, автомобилем управлял сам Смолов, однако есть и иные – его девушка или другой водитель.

На записи видно, как две машины движутся на большой скорости – вероятно, превышая дозволенную. В какой-то момент водитель BMW сблизился с другим автомобилем, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в ограждение. В этот момент погас один из уличных фонарей. Другая машина проехала перекресток с пешеходным переходом, совершила разворот и вернулась к месту ДТП.