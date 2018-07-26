Вернется ли Мутко к исполнению обязанностей президента РФС? Отвечает Алаев

После окончания заседания исполкома РФС, которое прошло сегодня, и.о. президента футбольного союза Александр Алаев ответил на ключевой вопрос: вернется ли вице-премьер РФ Виталий Мутко к исполнению обязанностей главы организации. Напомним, что в конце декабря 2017 года он приостановил свои полномочия.

– Мутко не говорил, что уходит из РФС, а заявил, что приостанавливает свою деятельность в связи со сложившимися обстоятельствами, – напомнил Алаев. – Разговора о сроках не было. Пока ничего не поменялось. Как будут новости, проинформируем общественность. Данное решение одобрено исполкомом РФС и конференцией РФС. И устав РФС позволяет подобное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)