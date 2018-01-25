Вернется ли Муса в ЦСКА? Отвечает агент

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время должен перейти в ЦСКА. Об этом корреспонденту "СЭ" рассказал представитель форварда Тони Харрис.

– Велика вероятность, что Муса будет арендован ЦСКА, – уточнил Харрис.

Напомним, что 25-летний футболист провел в армейском клубе четыре года – с 2012-го по 2016-й, а в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле в чемпионате Англии. (Гоша ЧЕРНОВ)

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