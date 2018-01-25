Вернется ли Муса в ЦСКА? Отвечает агент

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время должен перейти в ЦСКА. Об этом корреспонденту "СЭ" рассказал представитель форварда Тони Харрис.
– Велика вероятность, что Муса будет арендован ЦСКА, – уточнил Харрис.
Напомним, что 25-летний футболист провел в армейском клубе четыре года – с 2012-го по 2016-й, а в сезоне-2017/18 ни разу не выходил на поле в чемпионате Англии. (Гоша ЧЕРНОВ)
Конь_Огонь
Краткосрочная выгода вполне может быть, а вот на долгую - вопрос, учитывая, что, скорее всего, кто-то из молодых перестанет выходить. Когда молодежь подтягивать?
16:01
Al Rains
Никто не умаляет заслуг Мусы в 3х чемпионствах, но всё же есть мнение, что не нужен он на полгода... год ведь на банке сидел, а тут 10 игр + евролига на полной выкладке...если только Нигерия доплачивать будет, вот они самая заинтересованная сторона...ну а нашим надо молодёжь продолжать наигрывать
15:48
Несвин
Ну и славно.
15:13