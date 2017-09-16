Вернблуму вручили юбилейную футболку ЦСКА

Перед началом матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Ростовом" полузащитник армейцев Понтус Вернблум получил памятную футболку о юбилейной встрече за клуб. Швед провел в составе столичной команды 200 матчей.
Юбилейной игрой для Вернблума стала встреча 9-го тура чемпионата против "Амкара" (1:0). Таким образом, сегодня он проводит 202-ю игру.
👏Понтус Вернблум @wernbloom - 2️⃣0️⃣0️⃣ матчей в за @pfc_cska #ЦСКАРостов #10тур #РФПЛ pic.twitter.com/wRLd5LAOPK– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.