Вернблум вывел ЦСКА вперед в матче против "Рубина"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Шведский хавбек, выступающий на позиции нападающего в трех последних играх, поразил ворота Сослана Джанаева на 45-й минуте встречи.
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Шведский хавбек, выступающий на позиции нападающего в трех последних играх, поразил ворота Сослана Джанаева на 45-й минуте встречи.
Askido
Какой полезный верблюд в атаке, надеюсь будут ещё голы во втором тайме
14:53
resifi
Понтус Вернблум - 19-й гол за ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!
14:52