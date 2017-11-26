Вернблум вывел ЦСКА вперед в матче против "Рубина"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Шведский хавбек, выступающий на позиции нападающего в трех последних играх, поразил ворота Сослана Джанаева на 45-й минуте встречи.

Трансляция матча "Рубин" - ЦСКА