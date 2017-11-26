14:49 | Футбол — РФПЛ

Вернблум вывел ЦСКА вперед в матче против "Рубина"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум открыл счет в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Шведский хавбек, выступающий на позиции нападающего в трех последних играх, поразил ворота Сослана Джанаева на 45-й минуте встречи.

Трансляция матча "Рубин" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Askido

Какой полезный верблюд в атаке, надеюсь будут ещё голы во втором тайме

14:53

resifi

Понтус Вернблум - 19-й гол за ЦСКА!!!!!!!!!!!!!!

14:52