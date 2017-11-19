Вернблум вошел в топ-30 бомбардиров ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, оформив дубль в матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2), довел число голов в составе армейцев до 14, сообщает официальный сайт армейцев. Таким образом, швед догнал Владислава Радимова и вошел в топ-30 лучших бомбардиров команды.

Отметим, что Вернблум стал 50-м игроком ЦСКА, забившим в чемпионатах России более одного гола за матч.

Кроме того, опорник красно-синих стал четвертым игроком ЦСКА, которому удалось дважды вывести команду вперед, сделав это после того, как счет был открыт. Ранее это удавалось: Сергею Семаку (2002 год, "Торпедо" - ЦСКА - 2:3, при счете 1:1 и 2:2), Томашу Нециду (2009 год, "Спартак" - ЦСКА - 2:3, при счете 1:1, 2:2) и Сейду Думбья (2014 год, "Урал" - ЦСКА - 3:4, при счете 2:2, 3:3).

Встреча против дальневосточников стала для Виктора Гончаренко 30-й в чемпионатах России. За это время команда одержала 17 побед при 8 ничьих и 5 поражениях.

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