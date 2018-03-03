Вернблум в матче с "Уралом" сыграет на позиции защитника

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 21-го тура чемпионата России против "Урала". Опорный полузащитник армейцев Понтус Вернблум в предстоящей игре выступит на позиции правого центрального защитника.
Полностью заявка ЦСКА на игру с "Уралом" выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум - Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Кучаев - Витинью, Муса.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Наш состав на #ЦСКАурал!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 марта 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов. pic.twitter.com/WFJeDXDB8e