Вернблум в матче с "Уралом" сыграет на позиции защитника

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 21-го тура чемпионата России против "Урала". Опорный полузащитник армейцев Понтус Вернблум в предстоящей игре выступит на позиции правого центрального защитника.

Полностью заявка ЦСКА на игру с "Уралом" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум - Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Кучаев - Витинью, Муса.

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.