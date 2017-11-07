23:00 7 ноября | Футбол — РФПЛ

Вернблум ударил еще и Денисова?

Игорь ДЕНИСОВ vs Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото "СЭ" Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов. Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Игорь ДЕНИСОВ vs Понтус ВЕРНБЛУМ. Фото "СЭ"
28

Новый поворот вокруг судейства матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив"ЦСКА (2:2).
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
 
Сергей КАРАСЕВ vs Понтус ВЕРНБЛУМ."Либо красная, либо ничего!" О чем говорили Вернблум и Карасев после матча

В этой встрече был эпизод, который широко не обсуждался. Тоже с участием хавбека армейцев Понтуса Вернблума. И, возможно, тоже связанный с тем, что швед ударил соперника.

К сожалению, единоборство Вернблума с полузащитником "Локо" Игорем Денисовым на 90+2-й минуте толком не показали. Видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.

Арбитр Сергей Карасев к этому времени уже перевел взгляд влево – на игрока, которому железнодорожник отдал пас. Никакой реакции судьи на падение игрока "Локо" не последовало.

Крупным планом случившееся не показали. Хотя камера у ворот ЦСКА была направлена как раз на Вернблума и Денисова. (Александр БОБРОВ)

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.
Локомотив - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (28)
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Chibisov

Кони давно не играют честно и по правилам,только подлость,хамство и грязь,а верблюд просто самый явный представитель хамской конюшни.Ну играешь жестко так играй,а вот подло бить в лицо или там в грудь локтем это хамство,а так же свинство бежать всем конским табуном к судьям и орать им в харю при этом брызгая пеной из рта,что с зеней,что с локо,чуть что сразу набрасываются скопом на судей и прессуют,а те ссат то ли гинера,то ли ещё кого и оставляют это безнаказанным.

00:19

Rastan

Уровень травли Понтуса опустился ниже всякого плинтуса...

00:19

Kanidzha

Жесть!!! Что он ещё натворил? Успокойтесь уже,надоело футбол конечно не мма но тоже очень контактная игра,Вернблум борется бегает один из немногих в нашем чемпионате.не будет таких игроков смотреть и обсуждать вообще будет нечего! Будем смотреть остросюжетную игру в центре поля и делать ставки будет ли хоть один подкат в игре! Я от СЭ начинаю уставать превращается в газету жизнь)))))

00:16

карфагенянин

SunChess а что, могут... люди у нас податливые...

00:14

AlexCS4

Очередной анонимный журналист СЭ пробил очередное дно. Рутина.

00:13

карфагенянин

вопрос: должны ли нести ответственность те люди которые раздувают истерию ненависти?

00:12

карфагенянин

кто вынес в заголовок, сказанные денисовым слова об иностранцах получающих большие зарплаты?( денисов сказал это в сердцах, в перерыве, совсем не для интервью , плюс к этому зарплату его с трудом волокут два клуба) , и теперь, денисов что обратился с каким-то заявлением? скандал искусственно раздувается и переходит уже из сферы футбольной в уголовную...

00:10

карфагенянин

автору трудно было сразу написать эту статью? почему выжидал три дня? видимо кто-то подсказал, что градус травли спадает и неплохо бы подкинуть ещё дровишек. автор внимательно ещё раз пересмотрел запись матча и решил что этот эпизод подойдёт... вопрос: кто платит?

00:05

Андрей Палыч 1979

Этому ушлёпку ещё перед матчем жёлтую давать надо.

00:04

SunChess

Чую щас на верблюда охоту устроят

00:02

карфагенянин

статья без подписи, видимо уже стали бояться. разжигание ненависти и травля... а ну подпишись, кто написал...

23:59 7 ноября

pahom-17

ну да...только вот хотелось бы почитать тутошних...если все было бы наоборот...наверно тоже бы возмущались...или как?

23:51 7 ноября

max1991cska1

СЭ УГОМОНИТЕСЬ УЖЕ РЕЙТИНГОВ НЕ ХВАТАЕТ ЧТО ЛИ !!!!!

23:46 7 ноября

werder63

Верблюд откровенно ОБНАГЛЕЛ! Ведет себя, как ВЫРОДОК! Но не он один в этом виноват! В этом виноваты еще наши судьи!

23:46 7 ноября

resifi

Очень жаль что такая уважаемая газета как СЭ начинает травлю футболистов ЦСКА! Я был о ней лучшего мнения.

23:37 7 ноября

Спартач и че?

KoHb-83 Я против симулянтов(во дворе мы таким пи.ды выписывали),но и регби ненавижу . поэтому и не болею за команды типа цска где результат любой ценой за счет здоровья коллеги или подлости... футбол это не борьба ,это командно-игровой вид спорта , где индивидуальный навык имеет значение. Костоломы золотые бутсы не получают.

23:32 7 ноября

Димeтриус

Плохо Денисов исполнил! Очень плохо! Надо было косить до упора, ждать скорую помощь и наложить гипс по самые уши. Товарищам ждущим крови Вернблума, хочется напомнить не так давно ему распороли голень. Не поленитесь посмотрите эпизод и реакцию Понтуса на это.

23:31 7 ноября

kvadrocopter

Открыли сезон охоты на Вернблума, кто следующий?

23:25 7 ноября

Спартач и че?

Не Эксперт Зачем мучится смотри иностранный чемпионат сразу. Если тебе нравится игра , где есть правила и любишь спорт по жестче то смотри хоккей он у нас более менее и драки разрешены опять же. Вернблум -ни разу не лучший с лучшими нашей сборной скоро играть . Вот там да вопросов нет ,а тут делаете звезд из тех, кто согласился так и быть поиграть...

23:25 7 ноября

KoHb-83

превратили футбол в балет. смотришь англию и понимаешь как нам далеко до них...

23:23 7 ноября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

это будет продолжаться до тех пор, пока он не сделает кого-то инвалидом. а потом все всё сразу и вспомнят.

23:20 7 ноября

guy1984

Не Эксперт И часовню тоже он развалил? (с))) Хватит нести чушь. Наша сборная и так чуть больше чем наполовину - инвалиды по евромеркам. И если убрать из нашего чемпа лучших представителей в воем амплуа - вроде Вернблума - тогда надо и сборную закрывать. Футбол - контактная игра мужчин, а не толерастов, вроде авторов СЭ. 23:13 Самый здравый комментарий перестать обсуждать авторов "сэ". Что сказать: вторая древнейшая профессия.

23:20 7 ноября

PvsZ

Форца Италия, короче. Надеюсь, Джиджи сотоварищи не пустят шведов на ЧМ.

23:15 7 ноября

VictorHeinrich

А еще Вернблум отметелил Семина и всю запасную скамейку, причем, ногами... Потом догнал главного судью и перерезал ему горло... К счастью, удалось спасти...

23:15 7 ноября

Ясен-Красен!

Однажды ему сломают нос или ногу... И это будет справедливо.

23:13 7 ноября

Не Эксперт

И часовню тоже он развалил? (с))) Хватит нести чушь. Наша сборная и так чуть больше чем наполовину - инвалиды по евромеркам. И если убрать из нашего чемпа лучших представителей в воем амплуа - вроде Вернблума - тогда надо и сборную закрывать. Футбол - контактная игра мужчин, а не толерастов, вроде авторов СЭ.

23:13 7 ноября

Slim Taller

И "Капитал" Маркса это тоже он.

23:09 7 ноября

Kimi_

Вот он испугался Верблума.....тот мимо пробегает ...Денислв сразу падает)))

23:09 7 ноября