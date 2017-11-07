Вернблум ударил еще и Денисова?

В этой встрече был эпизод, который широко не обсуждался. Тоже с участием хавбека армейцев Понтуса Вернблума. И, возможно, тоже связанный с тем, что швед ударил соперника.
К сожалению, единоборство Вернблума с полузащитником "Локо" Игорем Денисовым на 90+2-й минуте толком не показали. Видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.
Арбитр Сергей Карасев к этому времени уже перевел взгляд влево – на игрока, которому железнодорожник отдал пас. Никакой реакции судьи на падение игрока "Локо" не последовало.
Крупным планом случившееся не показали. Хотя камера у ворот ЦСКА была направлена как раз на Вернблума и Денисова. (Александр БОБРОВ)
Chibisov
Кони давно не играют честно и по правилам,только подлость,хамство и грязь,а верблюд просто самый явный представитель хамской конюшни.Ну играешь жестко так играй,а вот подло бить в лицо или там в грудь локтем это хамство,а так же свинство бежать всем конским табуном к судьям и орать им в харю при этом брызгая пеной из рта,что с зеней,что с локо,чуть что сразу набрасываются скопом на судей и прессуют,а те ссат то ли гинера,то ли ещё кого и оставляют это безнаказанным.
00:19
Rastan
Уровень травли Понтуса опустился ниже всякого плинтуса...
00:19
Kanidzha
Жесть!!! Что он ещё натворил? Успокойтесь уже,надоело футбол конечно не мма но тоже очень контактная игра,Вернблум борется бегает один из немногих в нашем чемпионате.не будет таких игроков смотреть и обсуждать вообще будет нечего! Будем смотреть остросюжетную игру в центре поля и делать ставки будет ли хоть один подкат в игре! Я от СЭ начинаю уставать превращается в газету жизнь)))))
00:16
карфагенянин
SunChess а что, могут... люди у нас податливые...
00:14
AlexCS4
Очередной анонимный журналист СЭ пробил очередное дно. Рутина.
00:13
карфагенянин
вопрос: должны ли нести ответственность те люди которые раздувают истерию ненависти?
00:12
карфагенянин
кто вынес в заголовок, сказанные денисовым слова об иностранцах получающих большие зарплаты?( денисов сказал это в сердцах, в перерыве, совсем не для интервью , плюс к этому зарплату его с трудом волокут два клуба) , и теперь, денисов что обратился с каким-то заявлением? скандал искусственно раздувается и переходит уже из сферы футбольной в уголовную...
00:10
карфагенянин
автору трудно было сразу написать эту статью? почему выжидал три дня? видимо кто-то подсказал, что градус травли спадает и неплохо бы подкинуть ещё дровишек. автор внимательно ещё раз пересмотрел запись матча и решил что этот эпизод подойдёт... вопрос: кто платит?
00:05
Андрей Палыч 1979
Этому ушлёпку ещё перед матчем жёлтую давать надо.
00:04
SunChess
Чую щас на верблюда охоту устроят
00:02
карфагенянин
статья без подписи, видимо уже стали бояться. разжигание ненависти и травля... а ну подпишись, кто написал...
23:59 7 ноября
pahom-17
ну да...только вот хотелось бы почитать тутошних...если все было бы наоборот...наверно тоже бы возмущались...или как?
23:51 7 ноября
max1991cska1
СЭ УГОМОНИТЕСЬ УЖЕ РЕЙТИНГОВ НЕ ХВАТАЕТ ЧТО ЛИ !!!!!
23:46 7 ноября
werder63
Верблюд откровенно ОБНАГЛЕЛ! Ведет себя, как ВЫРОДОК! Но не он один в этом виноват! В этом виноваты еще наши судьи!
23:46 7 ноября
resifi
Очень жаль что такая уважаемая газета как СЭ начинает травлю футболистов ЦСКА! Я был о ней лучшего мнения.
23:37 7 ноября
Спартач и че?
KoHb-83 Я против симулянтов(во дворе мы таким пи.ды выписывали),но и регби ненавижу . поэтому и не болею за команды типа цска где результат любой ценой за счет здоровья коллеги или подлости... футбол это не борьба ,это командно-игровой вид спорта , где индивидуальный навык имеет значение. Костоломы золотые бутсы не получают.
23:32 7 ноября
Димeтриус
Плохо Денисов исполнил! Очень плохо! Надо было косить до упора, ждать скорую помощь и наложить гипс по самые уши. Товарищам ждущим крови Вернблума, хочется напомнить не так давно ему распороли голень. Не поленитесь посмотрите эпизод и реакцию Понтуса на это.
23:31 7 ноября
kvadrocopter
Открыли сезон охоты на Вернблума, кто следующий?
23:25 7 ноября
Спартач и че?
Не Эксперт Зачем мучится смотри иностранный чемпионат сразу. Если тебе нравится игра , где есть правила и любишь спорт по жестче то смотри хоккей он у нас более менее и драки разрешены опять же. Вернблум -ни разу не лучший с лучшими нашей сборной скоро играть . Вот там да вопросов нет ,а тут делаете звезд из тех, кто согласился так и быть поиграть...
23:25 7 ноября
KoHb-83
превратили футбол в балет. смотришь англию и понимаешь как нам далеко до них...
23:23 7 ноября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это будет продолжаться до тех пор, пока он не сделает кого-то инвалидом. а потом все всё сразу и вспомнят.
23:20 7 ноября
guy1984
Не Эксперт И часовню тоже он развалил? (с))) Хватит нести чушь. Наша сборная и так чуть больше чем наполовину - инвалиды по евромеркам. И если убрать из нашего чемпа лучших представителей в воем амплуа - вроде Вернблума - тогда надо и сборную закрывать. Футбол - контактная игра мужчин, а не толерастов, вроде авторов СЭ. 23:13 Самый здравый комментарий перестать обсуждать авторов "сэ". Что сказать: вторая древнейшая профессия.
23:20 7 ноября
PvsZ
Форца Италия, короче. Надеюсь, Джиджи сотоварищи не пустят шведов на ЧМ.
23:15 7 ноября
VictorHeinrich
А еще Вернблум отметелил Семина и всю запасную скамейку, причем, ногами... Потом догнал главного судью и перерезал ему горло... К счастью, удалось спасти...
23:15 7 ноября
Ясен-Красен!
Однажды ему сломают нос или ногу... И это будет справедливо.
23:13 7 ноября
Не Эксперт
И часовню тоже он развалил? (с))) Хватит нести чушь. Наша сборная и так чуть больше чем наполовину - инвалиды по евромеркам. И если убрать из нашего чемпа лучших представителей в воем амплуа - вроде Вернблума - тогда надо и сборную закрывать. Футбол - контактная игра мужчин, а не толерастов, вроде авторов СЭ.
23:13 7 ноября
Slim Taller
И "Капитал" Маркса это тоже он.
23:09 7 ноября
Kimi_
Вот он испугался Верблума.....тот мимо пробегает ...Денислв сразу падает)))
23:09 7 ноября