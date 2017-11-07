Вернблум ударил еще и Денисова?

Новый поворот вокруг судейства матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" ЦСКА (2:2).

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.

В этой встрече был эпизод, который широко не обсуждался. Тоже с участием хавбека армейцев Понтуса Вернблума. И, возможно, тоже связанный с тем, что швед ударил соперника.

К сожалению, единоборство Вернблума с полузащитником "Локо" Игорем Денисовым на 90+2-й минуте толком не показали. Видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.

Арбитр Сергей Карасев к этому времени уже перевел взгляд влево – на игрока, которому железнодорожник отдал пас. Никакой реакции судьи на падение игрока "Локо" не последовало.

Крупным планом случившееся не показали. Хотя камера у ворот ЦСКА была направлена как раз на Вернблума и Денисова. (Александр БОБРОВ)

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.

Эпизод на 90+2-й минуте. Понтус Вернблум vs Игорь Денисов.