Вернблум признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признан лучшим игроком своей команды в ноябре, сообщает пресс-служба армейцев. Хавбек получил 63 процента голосов болельщиков. Вернблум принял участие во всех четырех матчах красно-синих в ноябре и дважды был признан игроком встречи – против "СКА-Хабаровск" (4:2) и "Рубина" (1:0). За это время он забил три гола.
Вторым в голосовании стал вратарь Игорь Акинфеев, за которого проголосовали 17 процентов человек. На третьей строчке расположился полузащитник Алан Дзагоев (6 процентов).
Болельщики признали Понтуса @wernbloom лучшим игроком #ЦСКА в ноябре! https://t.co/nGnW0jd8UB pic.twitter.com/LlF1Vm3M8g– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 декабря 2017 г.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pontus-wernbloom-luchshiy-v-noyabre/
resifi
Однозначно лучший!!!!
17:27