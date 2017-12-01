Вернблум признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признан лучшим игроком своей команды в ноябре, сообщает пресс-служба армейцев. Хавбек получил 63 процента голосов болельщиков. Вернблум принял участие во всех четырех матчах красно-синих в ноябре и дважды был признан игроком встречи – против "СКА-Хабаровск" (4:2) и "Рубина" (1:0). За это время он забил три гола.

Вторым в голосовании стал вратарь Игорь Акинфеев, за которого проголосовали 17 процентов человек. На третьей строчке расположился полузащитник Алан Дзагоев (6 процентов).