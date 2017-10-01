Вернблум покинул поле на носилках. Видео

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы". Шведский хавбек получил повреждение на 75-й минуте в стыке с Иваном Обляковым. Медицинский штаб армейцев унес игрока на носилках, вместо которого на поле вышел Георгий Миланов.
Травма у игрока @pfc_cska - Понтус Вернблум @wernbloom (ЗДОРОВЬЯ)#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЦСКАУфа 0:0 pic.twitter.com/U84N6bydpm– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г
Вернблума уносят к скорой pic.twitter.com/uTsWNqDulS– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 октября 2017 г.
Вернблуму оказывают помощь в машине pic.twitter.com/qDYLMVUZPb– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 октября 2017 г.
vaysman
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ кого он сломал. огласите весь список.нет так нечё ...ть.
16:00
Верю в Крылья
Сам себя и сломал........
15:56
Веравалер
Выздоровления, конечно. И - подумать на досуге о судьбе искалеченных им коллег по профессии.
15:55
poxi38
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
15:52
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
За свою карьеру ЭТОТ беспредельщик "двугорбый" столько спортсменов поломал, что теперь и самому не грех полгодика отдохнуть....
15:42