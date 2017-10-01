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15:33 | Футбол — РФПЛ

Вернблум покинул поле на носилках. Видео

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы". Шведский хавбек получил повреждение на 75-й минуте в стыке с Иваном Обляковым. Медицинский штаб армейцев унес игрока на носилках, вместо которого на поле вышел Георгий Миланов.


Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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vaysman

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ кого он сломал. огласите весь список.нет так нечё ...ть.

16:00

Верю в Крылья

Сам себя и сломал........

15:56

Веравалер

Выздоровления, конечно. И - подумать на досуге о судьбе искалеченных им коллег по профессии.

15:55

poxi38

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in

15:52

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

За свою карьеру ЭТОТ беспредельщик "двугорбый" столько спортсменов поломал, что теперь и самому не грех полгодика отдохнуть....

15:42