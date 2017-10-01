Вернблум покинул поле на носилках. Видео

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы". Шведский хавбек получил повреждение на 75-й минуте в стыке с Иваном Обляковым. Медицинский штаб армейцев унес игрока на носилках, вместо которого на поле вышел Георгий Миланов.





Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"