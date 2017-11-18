Вернблум оформил первый дубль за восемь лет

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум забил два гола в гостевом матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Для шведского хавбека армейцев этот дубль стал восьмым в карьере и первым после перехода в московский клуб. В последний раз он "стрелял дуплетом" в сентябре 2011 года – в игре чемпионата Голландии против Витесса (4:0).
Всего Вернблум забил за ЦСКА 18 голов, из которых десять стали победными, а три позволили красно-синим добиться ничьей в концовке встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)
Все дубли в карьере Понтуса Вернблума
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Соперник
|
03.08.2006
|
Чемпионат Швеции
|
Гетеборг
|
Кальмар (г) – 2:1
|
23.08.2008
|
Чемпионат Швеции
|
Гетеборг
|
Норрчепинг (г) – 2:2
|
26.10.2008
|
Чемпионат Швеции
|
Гетеборг
|
Эльфсборг (д) – 5:2
|
07.05.2009
|
Чемпионат Швеции
|
Гетеборг
|
Евле (д) – 3:0
|
28.10.2009
|
Кубок Голландии
|
АЗ
|
Спакенбург (д) – 5:2 (д.в.)
|
03.09.2010
|
ОЧЕ
|
Швеция
|
Венгрия (д) – 2:0
|
10.09.2011
|
Чемпионат Голландии
|
АЗ
|
Витесс (д) – 4:0
|
18.11.2017
|
Чемпионат России
|
ЦСКА
|
СКА-Хабаровск (г) – 4:2
Вернблум забивает в Хабаровске и выводит ЦСКА вперед #СКАЦСКА - 1:2 pic.twitter.com/FZWyMFsGwn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
И тут же ЦСКА снова выходит вперед! Дубль Вернблума! #СКАЦСКА pic.twitter.com/igei3l21Lg– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
marksan
Оборжался! Кто на чём делает статью! Блум - бомбардир! Гип-гип, ура!
16:14
Чупа-чупас
А должен был сидеть на трибуне за дискву...
15:57