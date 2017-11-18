15:51 | Футбол — РФПЛ

Вернблум оформил первый дубль за восемь лет

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум забил два гола в гостевом матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Для шведского хавбека армейцев этот дубль стал восьмым в карьере и первым после перехода в московский клуб. В последний раз он "стрелял дуплетом" в сентябре 2011 года – в игре чемпионата Голландии против Витесса (4:0).

Всего Вернблум забил за ЦСКА 18 голов, из которых десять стали победными, а три позволили красно-синим добиться ничьей в концовке встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)

Все дубли в карьере Понтуса Вернблума

Дата

Турнир

Команда

Соперник

03.08.2006

Чемпионат Швеции

Гетеборг

Кальмар (г) – 2:1

23.08.2008

Чемпионат Швеции

Гетеборг

Норрчепинг (г) – 2:2

26.10.2008

Чемпионат Швеции

Гетеборг

Эльфсборг (д) – 5:2

07.05.2009

Чемпионат Швеции

Гетеборг

Евле (д) – 3:0

28.10.2009

Кубок Голландии

АЗ

Спакенбург (д) – 5:2 (д.в.)

03.09.2010

ОЧЕ

Швеция

Венгрия (д) – 2:0

10.09.2011

Чемпионат Голландии

АЗ

Витесс (д) – 4:0

18.11.2017

Чемпионат России

ЦСКА

СКА-Хабаровск (г) – 4:2
СКА-Хабаровск - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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marksan

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