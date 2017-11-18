Вернблум оформил первый дубль за восемь лет

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум забил два гола в гостевом матче 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Для шведского хавбека армейцев этот дубль стал восьмым в карьере и первым после перехода в московский клуб. В последний раз он "стрелял дуплетом" в сентябре 2011 года – в игре чемпионата Голландии против Витесса (4:0).

Всего Вернблум забил за ЦСКА 18 голов, из которых десять стали победными, а три позволили красно-синим добиться ничьей в концовке встречи. (Кирилл БУРДАКОВ)

Все дубли в карьере Понтуса Вернблума