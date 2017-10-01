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20:43 | Футбол — РФПЛ

Вернблум, Головин и В. Березуцкий получили травмы в матче с "Уфой"

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ЦСКА на официальном сайте опубликовал информацию о травмах, полученных футболистами в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). Полузащитнику Понтусу Вернблуму наложили швы после полученной им глубокой рваной раны. Повреждение не позволит ему участвовать в тренировочном процессе команды в ближайшее время.

У хавбека Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. Защитник Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сообщается, что сроки восстановления футболистов будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся через несколько дней.

Ниже ноля. ЦСКА теряет игру, очки, Вернблума и Дзагоева

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-0110/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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NapoliFC

Головин по примеру Дзаги решил откосить от сборной:)))

21:09

shpasic

Головин тоже не хочет в сборную ехать. к усатому-то тренеру.

20:57

foreverCSKAforever

Поправляйтесь, армейцы!

20:54