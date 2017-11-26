Вернблум, Дзагоев и Витинью - в атаке ЦСКА на матч с "Рубином"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина". С первых минут в атаке у армейцев сыграют Понтус Вернблум, Алан Дзагоев и Витинью.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, Игнашевич - Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин - Витинью, Вернблум, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.