Вернблум, Дзагоев и Витинью - в атаке ЦСКА на матч с "Рубином"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина". С первых минут в атаке у армейцев сыграют Понтус Вернблум, Алан Дзагоев и Витинью.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, Игнашевич - Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин - Витинью, Вернблум, Дзагоев.
Запасные: Помазун, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Наш состав на #РубинЦСКА!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 ноября 2017 г.
Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, @BibarsNatcho, Головин, @11vittinnho, @wernbloom, Дзагоев
Запасные: Помазун, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре. pic.twitter.com/rOuisMRgxO
Тень Мастера
shpasic Вернблуму не дают покоя лавры Ибрагимовича. 12:47-----------да Ибра не стоит шнурка на бутсе Вернблума.
12:52
shpasic
Вернблуму не дают покоя лавры Ибрагимовича.
12:47