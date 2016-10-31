Веркаутерен после поражения от "Оренбурга" не знал о своем увольнении

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен на пресс-конференции после матча 12-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) отметил, что его команде необходимо лучше готовиться к следующим играм. В этот момент бельгиец еще не знал о своем увольнении. После матча председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин сообщил о том, что Веркаутерен отправлен в отставку.

- Очень важная игра, обе команды играли на победу, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Веркаутерена. - "Оренбург" был лучше в одном случае. Шансов у них особо не было. Может быть, только этот гол. У нас тоже не было много моментов. Но они забили на один гол больше.

Мы разочарованы результатом. С другой стороны, не могу жаловаться на отдачу игроков. Они сделали все, что могли. Если я буду говорить о качестве, то это проблема, которая существует у нас давно. Сегодня был ограниченный выбор игроков. Единственное, что мы можем сделать, - готовиться как можно лучше к следующей игре и постараться взять три очка.