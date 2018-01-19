10:11 | Футбол — РФПЛ

Вериссимо не подписывал контракт со "Спартаком"

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Как стало известно "СЭ", по состоянию на утро пятницы, 19 января, защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо не подписал контракт со "Спартаком". В то же время и сделка по Николе Максимовичу, который принадлежит "Наполи", пока далека от завершения. Впрочем, в случае с Максимовичем вероятность трансфера выше.

Ранее журналист L'Equipe Жилль Фавар на своей странице в Твиттере написал, что Вериссимо в скором времени станет игроком "Спартака", а москвичи заплатят за футболиста десять миллионов евро.

Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В этом сезоне футболист принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

Вериссимо vs Максимович: защитники, которых хочет "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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= Даль =

Да что ж такое опять?!?!?!?!

12:57

FINIX

пока трансферами в СМ будет заниматься зять Федуна, ничего хорошего не будет

12:11

fedland

Еще один бразильский клоун. Похоже случай с Луаном бразилов ничему не научил. Поменьше слушать надо Неймара. Тот как с тверской бегает по командам сшибает бабки и уговаривает потенциальных конкурентов не переезжать в европу...

11:12

Don

Гаттузо Крут!!!!!!#!, но зато не как вас на 100 лямов и одно чемпионство) Это надо же за 100 лямов купить одно чемпионство))) Болотные лохи одним словом)

10:47

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Дэнги, дэнги давай вах.....Учитывая травму Джикия, теперя разведут поросей на 15 ломтей! Факт.

10:31

ВеликийПашаБуре

Назаров и Ефремов не одобряе.

10:30

баламошка

Да и пёс с ним. Пиарится по примеру Луана на Великом и Могучем Спартаке.

10:29

Несвин

Очередная Санта-Барбара в по.рос.ятнике. Пусть Федун монетку бросит и определит кого брать.

10:25

zyzx

НАС Рать!

10:24