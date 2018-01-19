Вериссимо не подписывал контракт со "Спартаком"

Как стало известно "СЭ", по состоянию на утро пятницы, 19 января, защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо не подписал контракт со "Спартаком". В то же время и сделка по Николе Максимовичу, который принадлежит "Наполи", пока далека от завершения. Впрочем, в случае с Максимовичем вероятность трансфера выше.
Ранее журналист L'Equipe Жилль Фавар на своей странице в Твиттере написал, что Вериссимо в скором времени станет игроком "Спартака", а москвичи заплатят за футболиста десять миллионов евро.
Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В этом сезоне футболист принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".
= Даль =
Да что ж такое опять?!?!?!?!
12:57
FINIX
пока трансферами в СМ будет заниматься зять Федуна, ничего хорошего не будет
12:11
fedland
Еще один бразильский клоун. Похоже случай с Луаном бразилов ничему не научил. Поменьше слушать надо Неймара. Тот как с тверской бегает по командам сшибает бабки и уговаривает потенциальных конкурентов не переезжать в европу...
11:12
Don
Гаттузо Крут!!!!!!#!, но зато не как вас на 100 лямов и одно чемпионство) Это надо же за 100 лямов купить одно чемпионство))) Болотные лохи одним словом)
10:47
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Дэнги, дэнги давай вах.....Учитывая травму Джикия, теперя разведут поросей на 15 ломтей! Факт.
10:31
ВеликийПашаБуре
Назаров и Ефремов не одобряе.
10:30
баламошка
Да и пёс с ним. Пиарится по примеру Луана на Великом и Могучем Спартаке.
10:29
Несвин
Очередная Санта-Барбара в по.рос.ятнике. Пусть Федун монетку бросит и определит кого брать.
10:25
zyzx
НАС Рать!
10:24