Вериссимо не подписывал контракт со "Спартаком"

Как стало известно "СЭ", по состоянию на утро пятницы, 19 января, защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо не подписал контракт со "Спартаком". В то же время и сделка по Николе Максимовичу, который принадлежит "Наполи", пока далека от завершения. Впрочем, в случае с Максимовичем вероятность трансфера выше.

Ранее журналист L'Equipe Жилль Фавар на своей странице в Твиттере написал, что Вериссимо в скором времени станет игроком "Спартака", а москвичи заплатят за футболиста десять миллионов евро.

Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В этом сезоне футболист принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

Вериссимо vs Максимович: защитники, которых хочет "Спартак"