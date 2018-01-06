Вериссимо близок к переходу в "Спартак"

По данным "СЭ", переговоры по трансферу в "Спартак" 22-летнего центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо вошли в завершающую стадию – сделка может быть завершена в ближайшее время.
По нашей информации, общая сумма компенсации за этот переход может составить чуть более 5 миллионов евро, а контракт бразильского футболиста с московским клубом будет заключен не менее чем на четыре года.
Вериссимо станет первым новичком чемпионов России в зимнее трансферное окно-2018. Защитник должен присоединиться к новой команде в ходе первого январского сбора, который красно-белые проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.
В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол. (Вячеслав КОРОТКИН)
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Нет, конечно. Питерская она. С московитых деньги собирает на достройку "лучшего в мире стадиона". А то ведь национальное же ж достояние. А строят почему-то только на питерские деньги.
21:07
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Бузова разве монголо-татарка?
21:03
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Вериссимо еще не спартаковец. А Бузова не клянчит, а дань собирает. Разница есть, понимаешь ли.
21:00
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Бузова клянчит. И Вериссимо.
20:54
Крюков Сергей
Бу-га-га! ======= Да ладно) "Фотомонтаж дрёна вошь". Прыжки Вячеслава - это на века. Как и пируЭт-менуЭт Акинфеева (пора уж как в гимнастике иль с бисиклетой и рабоной какой имена звонкие таким ляпам-шляпам давать) в матче с Рубином. Эту память не задушишь-не убьёшь)
20:37
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Спартаковцы в метро денег не клянчат.
20:33
Бу-га-га!
Единственное преимущество метро перед тату, это то, что в подземке можно деньги клянчить на погорелое.
20:30
Бу-га-га!
Крюков Сергей___ У меня сухая статистика, а у тебя - сплошной фотомонтаж фотошопский.
20:27
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Никаких балюстрадов на станции Смородской не будет. Слово какое-то саксонское, непонятное. Не надо нам балюстрадов.
20:27
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Зато станция метро больше. Масштабнее. Вот если Химки или Балашиху, допустим, в Бузовск переименуют, тогда Ольга Игоревна сможет на Ольгу Юрьевну свысока смотреть.
20:26
Бу-га-га!
Опять же, с тату распивать можно, а в метро - заметут. С тату можно бросать на балюстраду различные предметы, а в метро нельзя.
20:24
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Ну какая же Дания Великая? У них даже вратари - оно©./// ====== Обидны Ваши обобщения, ГлебЕгорыч...А по поводу наследства, ежель вспомнить одного тренера и по совместительству предшественника Тваго Любимца. Прыжок, и опущение на пятую точку. Ну Карасик Карасиком. Бу-га-га и Ах-ха-хища)
20:23
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Тату лучше, чем метро. Красивше.
20:22
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Нет, ну такого я не скажу. В честь Ольги Юрьевны, говорят, новую станцию метро назовут - "Станция Смородская". А в честь Ольги Игоревны пока только татуировки набивают.
20:21
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Назаров, Маклаков.
20:17
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Скажи ещё, что Ольга Игоревна круче, чем Ольга Юрьевна.
20:16
Бу-га-га!
Крюков Сергей____ Ну какая же Дания Великая? У них даже вратари - оно©. Хотя... Баги и Шафар, и ихний наследник - Селихов.
20:14
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Да Тарасов ничего Ольге Игоревне не объяснял. Это она ему ценные советы давала, как более именитый футбольный специалист.
20:13
Thomas_Boy_
Кафельников, Бузова, Стас Михайлов, Спиридонов, Трубач... Приятно все-таки, что интеллектуальная элита России болеет за "Спартак".
20:11
Крюков Сергей
Бу-га-га! ======= У всех великих (точнее у Великих) бывают такие матчи. У Дании в 86-м, у Спартака в 87 и 2017. Бывает).
20:10
Бу-га-га!
Крюков Сергей___ Промахи и у спартаковской селекции случаются. Около 15% неудач - неплохо.)))
20:08
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Ольга Игоревна варится в футболе уже давно, ни к чему ей матчи какие-то. Сразу к делу. Времени на раскачку нет. Надобно бомжей догонять и пророчества Бучи исполнять. То есть, доказывать Народу правильность КБ-трансферов.
20:08
Крюков Сергей
Бу-га-га! ====== И всё ж, "меня терзают смутные сомненья". Ты куда подевал в этом расширенном списке Максима Дормитонтовича и Алекса? Иль ты их головы в фото рядом с Жо приклеил? Иль с Дорощенко?)))
20:03
Бу-га-га!
Ты, Митюня, мне так и не ответил.))) Что для вас предпочтительнее - слететь в ЛЧ 0:7, или же получить Волшебного Пенделя в квале ЛЕ от евроднища.))) В плане международного авторитета.)))
20:03
Митяй Антибомж
Эдюшка-бугагушка, тебя тоже с Новым Годом, здоровья, счастья и нервов покрепче (они тебе понадобятся). Мне, к сожалению, сейчас уходить надо... Но буквально на днях я тебя в очередном баттле о днарях размотаю по-обыкновению )) Тебе крыть нечем )) Ты болеешь за беспросветных днарей )) Вы Педроше в ноги бы лобешником бились, настолько у вас в атаке худо )) Без поддержки судей, в следующем сезоне - стыки )) Леонорыч не зря начал истерики закатывать уже сейчас ))
19:57
Бу-га-га!
Крюков Сергей___ Жан-Жак.))) И тебе, Серёг - самого наилучшего!
19:56
Бу-га-га!
Всё равно, интересно. За кем ехали, если Вериссимо собираются подписать. Что не за ним - это стопудово.))) А, за "очень приятно -царь" из Зальцбурга.)))
19:54
NF
Станет еще вторым Кавенаги, не смотря на амплуа...
19:54
Thomas_Boy_
Бу-га-га! Бузову же подписали, зачем Вериссимо? ___________ Ольга Игоревна, если ты не в курсе, тренировать собирается. Такие вериссимы и пердоши ей как раз и нужны.
19:54
serzheo
Луан что-то кричал отбывающему теплоходу потрясая контрактом годичной давности, но Белиссимо его уже не слышал. В голове у Белиссимо звучала музыка "Москва, звонят колокола", а перед глазами стоял образ Деда Мороза с подарками.
19:53