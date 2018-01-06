Вериссимо близок к переходу в "Спартак"

По данным "СЭ", переговоры по трансферу в "Спартак" 22-летнего центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо вошли в завершающую стадию – сделка может быть завершена в ближайшее время.

По нашей информации, общая сумма компенсации за этот переход может составить чуть более 5 миллионов евро, а контракт бразильского футболиста с московским клубом будет заключен не менее чем на четыре года.

Вериссимо станет первым новичком чемпионов России в зимнее трансферное окно-2018. Защитник должен присоединиться к новой команде в ходе первого январского сбора, который красно-белые проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол. (Вячеслав КОРОТКИН)