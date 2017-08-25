Вендел, которым интересовался ЦСКА, перейдет в "ПСЖ" за 10 миллионов евро

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел перейдет в "ПСЖ". По информации Globoesporte, сумма сделки составит 10 миллионов евро. Кроме того, бразильский клуб может получить один миллион евро в виде бонусов. Отмечается, что выбрать парижан 19-летнего игрока уговорил защитник Тиагу Силва.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес к Венделу. В текущем сезоне футболист сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.