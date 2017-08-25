Уличная атлетика при поддержке Datsun
09:46 | Футбол — РФПЛ

Вендел, которым интересовался ЦСКА, перейдет в "ПСЖ" за 10 миллионов евро

1

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел перейдет в "ПСЖ". По информации Globoesporte, сумма сделки составит 10 миллионов евро. Кроме того, бразильский клуб может получить один миллион евро в виде бонусов. Отмечается, что выбрать парижан 19-летнего игрока уговорил защитник Тиагу Силва.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил интерес к Венделу. В текущем сезоне футболист сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. Стоит отметить, что в июне этого года в интервью "СЭ" один из самых успешных бразильских тренеров Муриси Рамалью рекомендовал российским клубам обратить внимание на Вендела.

"Самый бразильский русский Жирков". Рассказ друга Неймара

 
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Уралмашевец

Это, наверно, потому, что у Гинера опять денег нет, да?

10:33