Венцислав Христов: "Если "СКА-Хабаровск" будет верить в себя, то результаты придут"

Нападающий "СКА-Хабаровск" Венцислав Христов после матча 10-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:2) отметил, что в игре команды виден прогресс. Форварда забил второй мяч своей команды в этой встрече, чем принес пятую подряд ничью армейцам.

- Не очень хорошо, что не выигрываем, но в нашей игре виден прогресс, - приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Христова. - Команда прибавляет в уверенности. Сегодня проигрывали 1:2, но не остановились. Это самое главное. Если будем верить в себя, то результаты придут.

Голы после замен? Так получается. Я новый игрок здесь, посмотрим, что будет дальше. Все зависит от меня.