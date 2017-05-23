Велогонщик Нидерлаг хотел пойти на матч "Арсенал" - "Спартак", но не рискнул

Немецкий велогонщик Макс Нидерлаг сообщил, что по приезде на международные соревнования в Тулу хотел сходить на матч 30-го тура чемпионата России между местным "Арсеналом" и "Спартаком", но не решился.

Международный турнир "Гран-при Тулы" проходит на велотреке, расположенном на одной территории с футбольным стадионом, где состоялся матч. Фанаты красно-белых устроили беспорядки на арене - вырвали несколько десятков кресел, прорвались на поле после игры, сломали ворота. Нидерлаг стал третьим в индивидуальном спринте на турнире в Туле.

- Я уже второй раз в Туле. Мне вообще здесь нравится, особенно мне нравятся люди и русская кухня. Очень люблю борщ. - цитирует "Р-Спорт" Нидерлаг. - Как приехали, я думал сходить на матч в воскресенье, но слышал, что там не все спокойно с болельщиками, и решил лучше этого не делать.

В целом я доволен тем, как выступил в спринте. Впереди у меня в России еще "Гран-при Москвы".