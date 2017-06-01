Веллитон: "Поздравляю "Спартак" с чемпионством!"

Бывший нападающий "Спартака" Веллитон в интервью "Известиям" поздравил красно-белых с чемпионством. По словам бразильца, клуб и болельщики заслужили этот праздник. Напомним, Веллитон выступал за москвичей с 2007 по 2014 год.

– Следите за чемпионатом России и успехами "Спартака"?

– Не всегда получается смотреть все матчи, но, конечно, я знаю о том, что в минувшем сезоне красно-белые завоевали золотые медали национального первенства, обеспечив себе солидное преимущество перед главными конкурентами – ЦСКА и "Зенитом", – сказал Веллитон. – Безумно рад, что "Спартак" наконец достиг своей цели и заполучил долгожданный трофей. Футболисты, руководство и болельщики заслужили этот праздник. Поздравляю "Спартак" с чемпионством!