Великолепный гол Сулейманова. "Краснодар" в третий раз разорвал оборону "Арсенала"

"Краснодар" забил третий мяч в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". На 76-й минуте встречи после шикарной комбинации нападающий Магомед-Шапи Сулейманов довел счет до разгромного.

Полузащитник Юрий Газинский в одно касание отдал пас на Сулейманова в штрафную, где форвард красивым ударом с левой ноги разобрался с вратарем Михаилом Левашовым.