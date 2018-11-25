18:11 | Футбол — РПЛ

Великолепный гол Сулейманова. "Краснодар" в третий раз разорвал оборону "Арсенала"

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"Краснодар" забил третий мяч в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". На 76-й минуте встречи после шикарной комбинации нападающий Магомед-Шапи Сулейманов довел счет до разгромного.

Полузащитник Юрий Газинский в одно касание отдал пас на Сулейманова в штрафную, где форвард красивым ударом с левой ноги разобрался с вратарем Михаилом Левашовым.

 

Краснодар - Арсенал Т

 

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