Великолепный гол Сулейманова. "Краснодар" в третий раз разорвал оборону "Арсенала"

"Краснодар" забил третий мяч в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". На 76-й минуте встречи после шикарной комбинации нападающий Магомед-Шапи Сулейманов довел счет до разгромного.
Полузащитник Юрий Газинский в одно касание отдал пас на Сулейманова в штрафную, где форвард красивым ударом с левой ноги разобрался с вратарем Михаилом Левашовым.
📹 И вновь Сулейманов выходит на замену и забивает гол. Четвертый в сезоне! #КраснодарАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/BpnwIgCUWf– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 ноября 2018 г.
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