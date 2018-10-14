Ведущая Первого канала об инциденте с Кокориным и Мамаевым: "Кровь летела во все стороны"

Ольга Ушакова, ведущая Первого канала - об избиении своего водителя Виталия Соловчука. Напомним, по этом делу были арестованы Александр Кокорин и Павел Мамаев.

- Кровь летела во все стороны (показывает на заднее антикрыло своего внедорожника. - Прим. "СЭ"). Нам все равно, кто это были - спортсмены, инженеры, кто угодно. За такое преступление должны, конечно же, понести наказание. Надеюсь, следствие установит виновных и справедливость восторжествует, - сказала ведущая в эфире программы "Толстой. Воскресенье".

Мамаев и Кокорин: сажать или нет? Разгромный сюжет на Первом